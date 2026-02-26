ドジャース・佐々木朗希投手（24）が25日（日本時間26日）のダイヤモンドバックス戦でオープン戦に初登板。初回に2者連続で適時二塁打を打たれるなど3安打1四球3失点、続く2回1死から四球を与えたところで球数は36球となり、降板となった。初回、先頭のペルドモにいきなり右前打を許すと、次打者に四球で無死一、二塁。3番・スミスは中飛に抑えたが、4番・アレナドには左前へ適時二塁打、5番・バルガスには右翼線への2点適時適