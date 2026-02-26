ビル・ゲイツ氏＝2025年8月【ニューヨーク共同】米紙ウォールストリート・ジャーナル（WSJ）電子版は24日、米マイクロソフト（MS）創業者のビル・ゲイツ氏が、少女らの性的人身売買罪で起訴され自殺した富豪エプスタイン氏と交遊があったとして、自身の慈善団体の職員に謝罪したと報じた。犯罪への関与については否定した。WSJによると、ゲイツ氏は24日に開かれた団体の集会で「エプスタイン氏と時間を過ごし、団体幹部をこの