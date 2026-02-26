日本テレビ系「人間研究所〜かわいいホモサピ大集合!!〜」（水曜午後11時59分）が25日深夜に放送され、3月11日放送回をもって番組が終了すると発表した。動物vs東大のガチンコクイズバトルの問題の中に「3月11日に『人間研究所』に起こる衝撃の出来事とは一体何？」との設問があり、答えは番組終了だった。同番組は「動物が人間を笑う番組」がコンセプト。MCはニホンザルのリュウ（ロバート秋山竜次）で、研究員はブルドッグのヒカ