ミサイルの愛称は「地獄の炎」海上自衛隊・護衛艦隊は2026年2月24日、護衛艦「てるづき」に搭載されたSH-60K哨戒ヘリコプターが、ハワイ諸島近海で対艦ミサイルの射撃を行ったと発表。その様子を公式Xで公開しました。【画像】太い！これが海自ヘリ「対艦ミサイル発射の瞬間」です護衛艦「てるづき」は1月19日から3月2日まで、「令和7年度米国派遣訓練」の一環としてハワイ諸島周辺でミサイル射撃訓練を行う予定です。SH-60K