那須川にとって正念場の試合になりそうだ(C)Takamoto TOKUHARA/CoCoKARAnextボクシングのWBC世界バンタム級2位の那須川天心（帝拳）が2月25日に都内で会見を行い、4月11日に両国国技館で、元2階級制覇王者ファン・フランシスコ・エストラーダ（メキシコ）との同級挑戦者決定戦で対戦することを発表した。那須川にとっては、昨年11月の井上拓真（大橋）との同級王座決定戦以来のリングとなる。井上戦はキャリア8戦目にして初の黒