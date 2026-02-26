老後の生活費は、「夫婦で月25万円」と聞くことがあります。年金見込みが月18万円の場合、足りない分は貯金の取り崩しで補うことになります。貯金1500万円で90歳まで暮らせるかは、毎月の不足額がいくらになるかで結論が変わります。 本記事では、夫婦の生活費は月25万円が目安と言われる根拠と、年金月18万円・貯金1500万円で何歳ごろまで暮らせそうかの簡単な試算、安心に近づける工夫をまとめます。 夫婦で月25万