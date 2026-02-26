台湾有事が起きたとき、アメリカはどう動くのか。国際安全保障を研究する佐々木れなさんは「中国とアメリカの動きを見ていると、トランプ政権が台湾有事の際に介入してくるとは考えにくい」という――。※本稿は、佐々木れな『自滅する米中』（SB新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／pigphoto※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／pigphoto■台湾は日米同盟の死活問題台湾の将来は、日米両国にとって死活的