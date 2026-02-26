2月25日、佐賀競馬場で行われた5R・たんぽぽ賞（3歳九州産・ダ1400m）は、青海大樹騎乗の5番人気、アッシュアール（牡3・佐賀・池田忠好）が勝利した。1/2馬身差の2着にリリーベネット（牝3・佐賀・手島勝利）、3着にラムールデュヴォン（牡3・美浦・堀内岳志）が入った。勝ちタイムは1:30.9（不良）。1番人気で飛田愛斗騎乗、カラクニダケ（牡3・栗東・谷潔）は5着、2番人気で丹内祐次騎乗、アクティングエリア（牝3・美浦・