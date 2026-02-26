「愛着障害をかかえる人が急速に増えている」誰よりも先にそう指摘したのは、和歌山大学教授の米澤好史氏（故人）である。惜しくも2026年1月に急逝された。その米澤氏が間際まで手を入れ続け、理論と実践のすべてを盛り込んだ最後の単著『愛着障害スペクトラム』が2月27日、いよいよ刊行される。第一人者「最後のメッセージ」ともいえる同書から、とくに編集者の胸を打った一節を抜粋、先行してお届けしたい。畢生の大作『愛着障害