高層ビルが立ち並ぶ洗練された都会と、静かに息づく歴史や自然が共存する街・香港。コンパクトな都市でありながら景色の変化に富み、短い滞在でもその奥行きを十分に味わうことができます。1日目はビクトリア・ピークやスターフェリーで摩天楼と海の絶景を堪能し、2日目は九龍城公園やゴンピン360で歴史と大自然に触れる旅へ。移動時間さえも楽しみながら巡る、上質で満足度の高い2日間モデルコースを紹介