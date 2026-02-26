日本人初の五輪選手、金栗四三をたたえるフルマラソン大会「玉名いだてんマラソン」が22日、金栗が後半生を送った熊本県玉名市であった。4回目の今年は県内外から昨年より227人多い1118人が出場し、同時開催の「第46回横島いちごマラソン大会」にはハーフや2・5キロなどの5コースに計約5千人がエントリー。気温が20度を超えるなか、沿道の声援を受けながら田園地帯を駆け抜けた。フルマラソンは市横島支所前を出発し、横島干拓