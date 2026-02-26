日田林工高の演習林実習が13日、大分県日田市鶴河内であった。林業科の1年生35人が植林の下準備の地ごしらえや苗の植え付けを学び、ドローンによる苗木運搬を見学した。演習が行われたのは、国立研究開発法人森林研究・整備機構森林整備センターの管理地。同市三花にある同校の演習林は2023年の大雨で林道が被災し、不通が続く。このため同センターと市、市森林組合が同校と連携・協力協定を結び、演習林を提供している。実