国土交通省九州運輸局は、熊本県八代市と鹿児島県薩摩川内市の116・9キロを結ぶ第三セクター・肥薩おれんじ鉄道（八代市）について、新年度から「みなし上下分離方式」を導入する計画を認定した。同鉄道が運行と鉄道施設や車両の保有、維持管理を引き続き担う一方、熊本、鹿児島両県や沿線7市町が修繕費や整備費を全額負担してサポートすることで、計画的な設備更新や経営安定化を図る。1月27日付で認定された鉄道事業再構築実