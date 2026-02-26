豪華絢爛（けんらん）な「御殿（ごでん）飾り」を中心にしたひな飾り展「蘇（よみがえ）るむかし女児着物・お雛（ひな）様展」が、27日〜3月1日、熊本県玉名市滑石の市介護予防支援員元田みどりさん（66）方で開かれる。元田さんが2年前から「地域を活気づけたい」と始め、3回目。見学無料。御殿飾りは、元田さんの誕生祝いとして祖父から贈られたもの。宮殿を模して精緻な装飾が施された建物（高さ約140センチ、幅約180センチ