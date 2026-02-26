旧日本海軍工廠（こうしょう）の施設を引き継ぐ佐世保重工業（SSK、長崎県佐世保市）の工場見学会が22日に現地であり、市民ら4千人が修繕中の船舶や部品の製造工程に見入った。見学会はコロナ禍の時期を除けば年1回ペースで開かれており、今回は1946年10月に創設された同社の80周年記念と位置付けられる。訪れた人たちは53万8千平方メートルの広大な敷地を循環バスで移動。普段は立ち入れないドック底部の「渠底（きょてい）