飲食店や商店が連なる長崎県佐世保市下京町。戸尾市場に近い焼き肉店の「隣」と言えばピンとくる人がいるかもしれない。4席のカウンターと5、6人が座れるテーブル。レストランや居酒屋を渡り歩いた料理人の高野正幸（まさゆき）さんが昨年5月、50歳を前に初めて手にした自分の店だ。県立高校の夜間部に通いながら働いた市中心部のレストランで、包丁の使い方など基礎を学んだ。卒業後に4年勤めた大阪の給食会社を辞めて帰郷