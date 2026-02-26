長崎県西海市は25日、総額230億876万円の2026年度一般会計当初予算案を発表した。骨格予算だった前年度当初比10％増で、過去2番目の規模となった。27日に開会予定の市議会定例会に提案する。当初予算案は重点施策として、新庁舎整備に向けた調査（1200万円）▽医師のいない地区でオンライン診療などを行う医療機関への補助（100万円）▽旧大島中跡地で民間企業が計画する複合施設整備のうち、子育て支援施設への出資（3億円）