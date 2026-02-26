自民党県議団は25日、総会を開き、8日投開票の長崎県知事選で県連が推薦した元副知事の平田研氏ではなく、現職の大石賢吾氏を支援した県議9人の処分を党紀委員会に諮ることを確認した。党紀委員会は来月中にも開くという。知事選を巡っては、県連が平田氏の推薦を決定。上申したものの、党本部は告示直前に自主投票を決めた。これを受け、外間雅広議長や前田哲也県議、宅島寿一県議ら9人が連名で「（党本部の）自主投票の決定