佐賀県弁護士会は24日、警察署で勾留中の容疑者が取り調べの内容などを記録する「被疑者ノート」を就寝前に回収する運用が違法、不当として、県警に対し、是正を求める声明を出した。同会によると、1月、鳥栖署の留置施設で勾留中の容疑者が、夜間に被疑者ノートを居室内か目視できる位置にあるカゴの中に入れるよう要望したが、拒否された事案があったという。調査の結果、容疑者の意向にかかわらず回収する運用が他の留置施