佐賀県教育委員会は25日、2026年度県立高校一般選抜入試の最終志願状況を発表した。全日制は4212人の募集に4191人が出願し、平均倍率は前年同期比0・02ポイント減の1・00倍だった。「普通・理数・芸術科」で最も倍率が高いのは佐賀北普通科の1・59倍。「専門・総合学科」では佐賀工電気科の1・35倍だった。定時制6校の平均倍率は前年同期比0・07ポイント増の0・26倍。全日制の17校と定時制の全6校が定員割れしている。試験は