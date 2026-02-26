総額5470億6600万円となった佐賀県の2026年度一般会計当初予算案。過去3番目の規模で、新型コロナウイルス対策費を除くとこれまでで最大となった。産業基盤の強化から特定の職種や困りごとに着目した支援、埋蔵文化財の新たな展示のあり方検討に至るまで、多様な取り組みが並ぶ。新規事業の一部を紹介する。県は、吉野ケ里遺跡（吉野ケ里町、神埼市）の出土品を、収蔵したまま来場者に展示する「魅せる収蔵庫」施設整備に乗り