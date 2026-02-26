佐賀県が今年初めて参加する国際自転車ロードレース「ツール・ド・九州」を巡り、県は25日、来年の大会の参加も検討していると明らかにした。県議会一般質問で、光武香織SSP推進局長が答弁した。今年の大会は10月9〜12日に九州6県で開催。選手たちが佐賀県を通るのは10日の予定で、県は唐津市北西部の波戸岬から始まるドライブコース「ルート・グランブルー」を通るルートを主催者側に提案している。県によると、詳細なコース