春の訪れを告げる「佐賀城下ひなまつり」が、佐賀市中心部で開かれている。佐賀城本丸歴史館（城内2丁目）や徴古館（松原2丁目）、城下町に点在する旧家など計12会場で、約5千体のひな人形や地元の工芸品を展示している。3月15日まで。今年のテーマは「春色さんぽ」で、各会場のテーマカラーにちなんだ展示を楽しめる。徴古館では金色をテーマに鍋島家伝来の美術工芸品を展示。旧三省銀行は歴史を誇る和製じゅうたん「鍋島緞通