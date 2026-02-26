行列ができる飲食店で、手数料を支払うと待たずに案内してもらえるサービス「ファストパス」を取り入れる動きが、福岡市中心部で出ている。人気テーマパークなどで定着し、インバウンド（訪日客）が多い首都圏の飲食店にも広がるサービス。福岡でも「ご当地グルメ」を早く確実に味わいたい観光客と、行列を減らして手数料も入る店側のニーズが合い、導入につながっている。