【台北・小畑大悟】ソフトバンクは25日、台北ドームで行われた台湾プロ野球の中信兄弟との交流試合に7−3で勝った。開幕投手候補の上沢が先発して2回1失点。1点を追う四回に一発攻勢を見せ、正木が3ラン、井上が2ランを放った。26日は同球場でワールド・ベースボール・クラシック（WBC）台湾代表と対戦し、台湾プロ野球の味全から新加入した徐若熙が先発する予定。正木が逆転3ラン台湾の野球ファンを派手に沸かせた。1点を追