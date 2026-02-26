ラグビーの全九州高校新人大会最終日は25日、佐賀市のSAGAサンライズパークボールフィールドで全国選抜大会第5代表決定戦があり、2位ブロック優勝の修猷館（福岡）が1位ブロック5位の高鍋（宮崎）に14−29で敗れて4年ぶりの全国切符を逃した。全国選抜大会は3月25日に埼玉県で開幕し、九州からは1位ブロック優勝の東福岡、同準優勝の大分東明、同4強の佐賀工、長崎北陽台と高鍋の5校が出場する。終盤に3トライ許す修猷館は4年