26日のWBC台湾代表との交流試合で先発する徐若熙が、前日記者会見で日台のメディアの熱視線を浴びた。台湾プロ野球の味全から新加入し、ソフトバンクでの対外試合初登板が、自身も選ばれている台湾代表戦となる右腕は「コンディションは問題ない。考えすぎず、練習してきたことを全部出し切りたい」と力を込めた。26日の登板後に台湾代表へ合流予定。