首痛で台湾遠征は不参加となった柳田が、宮崎でトレーニングを行った。23日の日本代表との壮行試合を欠場。休養日明けの25日は室内練習場でトス打撃などを行った後、ウエートトレーニングなどで汗を流した。「まだ（首が）硬い感じ。念には念を」と宮崎で調整し、3月3日のヤクルトとのオープン戦（みずほペイペイドーム）での実戦復帰を目指す。