ソフトバンクは25日、藤井皓哉投手（29）が佐賀市内の病院で右肘の靱帯（じんたい）再建術（通称トミー・ジョン手術）および関節クリーニング術を受けたと発表した。競技復帰まで12カ月の見込みで、今季中の戦列復帰は絶望となった。昨季はチーム2位タイの51試合に登板して2勝3敗2セーブ、19ホールド、防御率1・44。今季も救援陣の一角として期待されたが、右肘のコンディション不良で春季キャンプは福岡県筑後市のリハビリ組