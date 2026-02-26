ソフトバンクの王球団会長が台北ドームを訪れた。訪台は2年ぶりで、2024年に国際大会「プレミア12」を制した台湾について「野球熱が上がっている。全体的に上昇ムードというのかな。今回のWBCも楽しみだね」と期待を込めた。台北市内で行った台湾の野球関係者向けの講演会では「体で表現するためには反復練習しかない。基本が大事だから」と説いたことも明かした。