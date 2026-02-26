福岡県福津市の宮地嶽神社で、玄界灘に沈む夕日が一直線に参道を照らす絶景「光の道」の期間が到来している。「光の道」は毎年2月と10月に見られる光景で、同神社では28日まで「夕陽（ゆうひ）のまつり」として、無料観覧席（午後2時から整理券配布）を設けたり、特別記念御朱印を頒布したりしている。23日も幻想的な光景を一目見ようと、多くの参拝者が訪れた。この日は青空が広がり、太陽が参道の延長線上に沈む様子が見ら