◇プロ野球・巨人春季キャンプ最終クール1日目（25日、沖縄・那覇）外野手がアイマスクをつけて目隠しした状態で、短距離を走るという練習が行われました。これは立岡宗一郎コーチが目標地点（ボールの落下地点）まで、どのくらいの歩数で行けるのか、視覚だけではなく、体感として身につけてほしいと考えた練習。5m、10m、20mのところにマーカーを置いて、走るというものです。キャベッジ選手や松本剛選手、丸佳浩選手ら、ベテラ