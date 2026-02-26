ＷＢＣ韓国代表のブルペンに、遅れてきた?刺激剤?が滑り込んだ。最速１５４キロを投げ込む金澤延投手（キム・テギョン＝２０、斗山ベアーズ）が、３月開催の第６回ＷＢＣでメジャーリーガーたちと対峙する心境を口にした。韓国メディア「ＯＳＥＮ」が伝えている。ＷＢＣ１次ラウンドで日本代表と同じＣ組の韓国代表は、２７日まで沖縄で事前キャンプを実施。２４日には沖縄・嘉手納球場でＫＩＡタイガースと練習試合を行い、金