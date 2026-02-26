天龍プロジェクトのインターナショナルジュニアヘビー級新王者の矢野啓太（３８）が、今後の挑戦者として実力派?サブミッション・マスター?の名前を挙げた。矢野は天プロ２５日の新木場大会で岩本煌史を破り、５度目の挑戦にして最高峰王座を初戴冠。試合後の取材で「（今後は）本当のプロフェッショナルレスリングを見たことない、プロレスファンに訴えかけていきたい」と王者の自覚を芽生えさせていた。今後の防衛ロードに