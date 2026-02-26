【台湾・台北２５日発】ソフトバンクは中信ブラザーズとの日中交流試合（台北）に７―３で勝利した。正木智也外野手（２６）が決勝の３ランを放つなど、若手が異国の地で存在感を示した。試合後、小久保裕紀監督（５４）は「台湾の応援に慣れているつもりだったが、初めてのドーム（での試合）で音がすごくて圧倒された」と振り返り、時折笑みを浮かべた。２６日のＷＢＣ台湾代表との試合では、今季からホークスに加入した徐若熙