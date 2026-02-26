イングランド・チャンピオンシップ（２部）のサウサンプトンに所属するＭＦ松木玖生（２２）が、巻き返しを期待されている。昨季の武者修行先（トルコ１部ギョズテペ）から帰還した今季は、厳しい現実に直面。昨年９〜１２月は公式戦に、ほぼ絡めなかった。しかし、昨年１２月のトンダ・エッカート監督就任後、風向きが変わってきた。徐々に出場機会が増えていき、１０日のレスター戦は０―３の後半から投入され、４―３の大逆