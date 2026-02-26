カーリングで日本代表の選抜チーム待望論が沸き起こる中、ドリームチームが結成された場合にはどのようなメンバーになるのか――。ミラノ・コルティナ五輪のカーリング女子は日本代表フォルティウスが通算２勝７敗で１次リーグ敗退を喫した。次回３０年フランス・アルプス地域で行われる五輪に向けて、日本代表の再建は急務。そこで改革の一案として、現在のようにチームを代表に選出するのではなく、他の球技スポーツと同じ