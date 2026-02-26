NY原油先物4月限（WTI）（終値） 1バレル＝65.42（-0.21-0.32%） ニューヨーク原油の２０２６年４月限は続落。イランと米国の３回目の核開発協議を控えて売りが優勢となった。アラブ外交筋によると、イランはウラン濃縮の一定期間停止、濃縮の上限設定、すでに保有している濃縮ウランの調整を手掛かりに米国と合意を目指す方針。イスラエルのカン・ニュースが伝えた。 時間外取引で４月限は６６．