【経済指標】 【米国】 米週間石油在庫統計（バレル・前週比）0：30 原油+1598.9万（4億3580万） ガソリン-101.1万（2億5483万） 留出油 +25.2万（1億2035万） （クッシング地区） 原油+88.1万（2490万） ＊（）は在庫総量 【発言・ニュース】 ＊米５年債入札結果 最高落札利回り3.615％（WI：3.608％） 応札倍率2.32倍（前回：2.34倍） ＊バーキン・リッチモンド連銀総裁 ・ＡＩ