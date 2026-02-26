Ｊ２ジュビロ磐田は２５日、次節（２８日）のホーム・Ｊ３福島戦に向けて、静岡・磐田市内で公開練習。雨の中、紅白戦などで汗を流した。福島には静岡出身の元日本代表ＦＷ「カズ」こと三浦和良がいる。開幕戦でスタメンを務めたレジェンドは、２６日が５９歳の誕生日。直近２試合はベンチから外れているが、「だれもが知っている、日本のサッカー界を盛り上げた選手」と主将のＭＦ角昂志郎（２３）は話した。筑波大から加入