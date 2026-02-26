「連合赤軍 あさま山荘事件」が起きたのは、1972年2月のこと。この2月で54年の歳月が流れたことになる。極左過激派集団「連合赤軍」のメンバー5名が、長野県軽井沢の河合楽器保養所「浅間山荘」で女性管理人を人質に取って10日間、籠城。逮捕されるまでの間、警官2名と民間人1名、計3名の死者が出ている。事件を巡っては、昨年、大きな出来事があった。10日間の間、人質となった管理人・牟田泰子さんが11月13日、85歳で亡くなっ