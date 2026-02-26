いわゆる「連合赤軍 あさま山荘事件」が起きたのは、1972年2月のこと。この2月で54年の歳月が流れたことになる。警察当局に追われた極左過激派集団「連合赤軍」のメンバー5名が、長野県軽井沢の河合楽器保養所「浅間山荘」に逃げ込み、女性管理人を人質に取って籠城したのが2月19日。10日間の銃撃戦の末に鎮圧され、全員が逮捕されたのが2月28日。その間、警官2名と民間人1名、計3名の死者が出ている。警察当局が巨大な鉄球を用