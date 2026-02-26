東急目黒線武蔵小山駅の駅前にそびえるビルに沿って歩くこと3分。かつては多くの飲み屋が軒を連ねた一帯を抜けると、ガラリと雰囲気が変わる。細い路地が入り組み、木造の戸建てやアパートが建ち並ぶ地域になるのだ。その一角で起きた放火事件に関与したとして、警視庁捜査一課が、内藤寛己容疑者（31）ら6名を非現住建造物等放火などの疑いで逮捕した。地上げ目的ではないかと報じられたこの事件から、意外な名前が浮上した。【