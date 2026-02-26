先月、埼玉県で知人の女性の遺体を遺棄したとして逮捕された男が、女性の車にGPSを取りつけ、位置情報を不正に取得したとして、ストーカー規制法違反の疑いで再逮捕されました。【写真を見る】知人女性の車にGPS ストーカー疑いで53歳男を再逮捕不正取得した情報もとに女性を待ち伏せ、連れ去ったか埼玉・新座市のアパート死体遺棄事件この事件は先月、埼玉県川越市に住む山本早苗さん（51）の遺体が新座市のアパートで見