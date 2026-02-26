カンボジアの特殊詐欺の拠点で拘束され日本に移送された男女11人が70代の女性から現金500万円をだまし取ったとして警視庁に再逮捕されました。再逮捕されたのは、カンボジアの特殊詐欺拠点で当局に拘束され、先月、日本に移送された男女11人です。11人は、カンボジアから警察官などを装って電話をかけ、横浜市の70代の女性に「口座の流れを調査するので現金を振り込んでほしい」などとうそを言って、現金500万円をだまし取った疑い