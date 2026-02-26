日本女子長距離界のトップランナー、細田あい（30、エディオン）が1月8日、SNSで現役引退を発表した。2024年9月のベルリンマラソンでは2時間20分31秒の自己ベストで当時日本歴代7位のタイムをマーク。去年9月のシドニーマラソンでは、ロサンゼルス五輪最終選考会マラソングランドチャンピオンシップ（MGC27年10月3日）への切符を1番最初に獲得し、さらなる高みを目指すと思われていた中での決断だった。地球2周分以上を走り抜いて