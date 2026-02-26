東京ディズニーリゾートの拠点となる舞浜エリアに、2026年2月13日、「ザ ロイヤルパークホテル 舞浜リゾート 東京ベイ」が開業しました。三菱地所ホテルズ＆リゾーツが展開するチェーン最大級の全750室を誇る大規模ライフスタイルホテルです。「TRAVELOGUE=異国の旅の記憶」をコンセプトとした館内は、アラビアンやサファリなどのコンセプトルームを備え、パークの余韻をそのままに滞在できるのが魅力。さらに、全客室に電子レンジ