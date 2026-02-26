「組織と戦略」の関係性を理解するためのフレームワーク「7Sモデル」をご存じだろうか。本記事では、多くの企業幹部候補生を指導してきたグロービス経営大学院が、部長職以上を目指す人が理解しておくべき知識やマインドセットをまとめた新刊書籍『グロービスMBA エグゼクティブ・マネジメント入門』より「7Sモデル」の解説を一部ご紹介する。部長は企業の戦略遂行上の要職であると同時に、組織開発を推進し「良い組織」をつくる