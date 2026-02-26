朝、出社ギリギリの時間に起きて、電車に乗るためにバタバタ。始業までにすでにメールが何通も溜まっていて、それに返事をしていると、午前中にやろうと思っていたことができずに、結局夜は残業。そんな「時間に追われるような毎日」を過ごしていませんか？ 書籍『人生アップデート大全――停滞した自分を変える66の習慣』（池田貴将著）は、「本来自分の持っている集中力、気力を取り戻す習慣」を教えてくれる1冊です。本書の発売