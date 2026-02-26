休日の「使い方」は、大きく2つのタイプに分かれるだろう。1つは、「アクティブに趣味を楽しみ、日ごろのストレスを解消する」過ごし方。もう1つは、「ひたすら体を休めて、たまった疲れを取る」過ごし方だ。この2つの過ごし方は一見、両立しないように思えるが、そんなことはない。週明けにはトップパフォーマンスで仕事に臨める、より効果的な休息方法があるのだ。※本稿は、禅僧の枡野俊明『疲れない心をつくる休息の作法』（三